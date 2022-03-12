Sağlık çalışanlarından anlamlı konser

Sivas'ta sağlık çalışanları tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen konser büyük beğeni topladı.

Medicana Sivas Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla renkli bir çalışmaya imza attı. Hastane tarafından “Medicana Sivas Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu Sağlık İçin Söylüyor'' konseri düzenledi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Hastane Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, hastane personelleri ve personellerin yakınları katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından doktorlardan hemşirelere birçok farklı alanda hizmet veren çalışanlar Sivas yöresine ait çeşitli müzikleri seslendirdiler. Anlamlı program renkli görüntülere sahne olurken konser büyük beğeni topladı.

Aylarca çalıştılar

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Biçkioğlu, “Sivas Hastanemizde Türk Halk Müziği korosu oluşturduk. Covid pandemisinden önce gerçekleştirmeyi planladığımız konseri 11 Mart'ta yayınlanan pandemi gereği iptal ettik. 2 yılın ardından gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Onlarca Ozan yetiştirmiş, binlerce türkü çıkarmış Sivas şehrinde koromuzu kurarak hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımız desteği ile aylarca çalışarak bu konseri ortaya çıkardık. Tamamı amatör olan koro üyelerimiz, aylardır ciddi bir mesai ayırarak çalıştı. Oldukça değer verdiğimiz THM koromuzu sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Güzel bir ekip ile güzel bir iş çıktı. Çalışma süreci hem eğlenceli hem motivasyon artırıcı oldu. Bu konser ile sosyal sorumluluk anlamında türkü severler ile buluşmak ayrı bir anlamlı oldu. Bu kadar emeğin kahramanlarından birisi olan Şefimiz Yunus Emre Şeker'e katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. Birçok arkadaşımızın ilk koro deneyimi ciddi emek ve uğraş ile koromuzu konser verilebilir hale getirdi” dedi.