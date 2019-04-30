Sağlık Yüksek Hemşirelik Kulübünden Kardeş okul Projesi

Proje kapsamında kulüp üyeleri okul kütüphanesi oluşturmak amacı ile okula kitap hediye ettiler. Ayrıca ilkokul öğrencilerine hediye edilen kitaplar kulüp üyeleri ve öğretim görevlileri eşliğinde okutuldu. Kitap okumanın ardından okul bahçesinde çocuklarla güzel vakit geçirmek amacıyla oyunlar oynadılar.

Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Nilüfer Tuğut, “Okulumuz bünyesinde kurulan Hemşirelik Kulübü olarak köy okullarında başlattığımız Kardeş Okul Projesinde, okullarda kütüphane oluşturmak ve öğrencilerle birlikte güzel vakit geçirmek, onlarla oyunlar oynamak ve tanışmak amacı ile böyle bir girişimde bulunduk. Proje kapsamında başka okullara yapacağımız ziyaretlerle Kardeş Okul projemizi devam ettireceğiz” dedi.

Konuşmanın ardında Tuğut, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Gülay Ercincs, Sağlık Yüksek Okul Sekreteri Ahmet Güler, öğretim görevlileri, okul öğrencileri ve öğretim görevlilerinden oluşan Hemşirelik Kulübü üyeleri, Çatatoluk köyü ilkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile hep birlikte uçurtma uçurup eğlendiler.