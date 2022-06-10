İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sağnak yağışlar Kızılırmağı kızıla bürüdü

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili sağanak yağışların ardından Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili sağanak yağışların ardından Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü.


Sivas'ta geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelip gri renge bürünen ırmak sağanak yağışlar sonrasında tam anlamıyla kızıl rengine kavuştu. Görüntüsüyle mest eden ırmak etkili yağışlarla birlikte taşınan toprağın rengini aldı. Çanakkale'den memleketi Sivas'a anılarını tazelemeye gelen Ersin Gin, Kızılırmağın son halini görmek için geldiğini belirterek, “Baharda Kızılırmağın ismini aldığı orijinal halini gördük. Yazın rengi bu kadar kırmızı olmuyor. Anılarımı tazelemek için burada bulunuyorum” şeklinde konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.