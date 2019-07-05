İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şahin avcısına suçüstü

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Şahin avcılığı yaptığı tespit edilen şahsın otomobiline el konularak 4 bin 462 TL para cezası uygulandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şahin avcılığı yaptığı tespit edilen şahsın otomobiline el konularak 4 bin 462 TL para cezası uygulandı.


Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine Şarkışla ilçesinde Şahin avcılarına yönelik av koruma ve kontrol faaliyeti düzenlendi. Yapılan koruma faaliyetlerinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında nesli tükenmekte olan Şahin avlayan bir şahıs tespit edildi. Ekipler, şahsa 4 bin 462 TL para cezası keserken avda kullandığı tespit edilen otomobile el konuldu. Yapılan araştırmalarda şahsın avda kullandığı 5 adet güvercin ile çok sayıda şahin başlığı, tuzak ve kefenlere de el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.