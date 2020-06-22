İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şahin avı pahalıya patladı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kaçak Şahin avında kullanılan 1 araca el konuldu, avcılara ise para cezası uygulandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaçak Şahin avında kullanılan 1 araca el konuldu, avcılara ise para cezası uygulandı.


Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü kaçak avcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Şarkışla ilçesinde yapılan av koruma kontrol faaliyetleri sırasında kaçak Şahin avı yapan iki şahsı suçüstü yakaladı. Kaçak avcılara cezai işlem uygulanırken kaçak avda kullandıkları bir adet araca el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.