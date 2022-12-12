Sahte alkol yapımında kullanılan 10 litre etil alkol ele geçirildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda sahte alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe genelinde kaçak-sahte alkol imal ve kullanımının engellenmesine yönelik olarak iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada; 3 av tüfeği, 1.97 gram afyon sakızı, 6 litre hazırlanmış ve şişelenmiş sahte olduğu değerlendirilen alkollü madde ve sahte alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 10 litre etil alkol maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin yakalanan 2 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca gerekli yasal işlemler yapıldı.