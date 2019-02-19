Şair Altınay 9'uncu kitabını çıkarmaya hazırlanıyor

İmkansızlıklardan dolayı hiç okula gitmemesine rağmen kendi çabasıyla okuma yazma öğrenen ve çevresinde şair kişiliğiyle tanınan 72 yaşındaki Mustafa Altınay, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret ederek, baskıya hazır hale getirdiği yeni şiir kitabını takdim etti.

Bugüne kadar 6 bin şiir yazan, 7'de kitap çıkaran Altınay, 8'inci kitabını da bir süre önce piyasaya sundu. Hazırladığı 9'uncu kitabı Vali Ayhan'ı ziyareti esnasında takdim eden Altınay,"Geçimimi inşaatlarda çalışarak sağlamaya çalıştım. İlk şiirlerimi çimento torbalarına yazdım. 50 yılda 6 bine yakın şiir yazdım. Okuma yazmam iyi olmadığı için kızım Sümeyra Altınay'ın yardımıyla yazdığım şiirleri kağıda döktüm." dedi.

Çocuklara, gelecek nesillere bir şeyler bırakmak istediğini ifade eden Altınay,"Her türlü şiirim var. Akrostiş var, satranç türü var, sicilleme var, lebdeğmez var, sarma şiiri var. Bunları hiç bilmeyerek yazdım, kafiye nedir bilmiyordum kendim öğrendim benim ustam yok" diye konuştu.

Valimiz Salih Ayhan ise yerel şairleri ve halk ozanlarını çok önemsediklerini ifade ederek, “Sizlerin şiirlerini, yazılarını özellikle takip ederim. Sizler Anadolu irfanının sözlü kültürüsünüz. Bunları dizelere aktaran, bunların yükünü çeken sizlersiniz. Bu toprağın bereketini, güzelliğini en güzel şekilde haykıran insanlarsınız." şeklinde konuştu.

Altınay'ın hazırladığı son şiir kitabını valilik olarak bastıracaklarını ifade eden Vali Ayhan,"Sizlerin hafızalarındaki bilgiler, dizeler gelecek için önemlidir. Sizin gibi ulu çınarlar toplumun değerlerini kuşaklar boyu tanıtmakta önemli aracı, kalıcı kılan kişilersiniz. Bu şehre dair paylaşacağı yazısı, şiiri olan herkesin, bu şehre katkı sağlayan tüm kalemlerin başımızın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı.