Sakarya'daki yeni şehit mezarları radarla tespit ediliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden görev yapan bilim insanları dünya harp tarihine en uzun meydan muharebesi olarak geçen Sakarya Meydan Muharebesi'nde bilinen şehitlikler dışında 2 bine yakın yeni şehit mezarı keşfetti.

23 Ağustos 1921 tarihinde başlayıp 13 Eylül 1921'de sona eren, dünya harp tarihine 'en uzun meydan muharebesi' olarak geçen, çok sayıda subayın şehit olduğu için 'Subaylar Savaşı' diye de anılan Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehitlerin mezar yerleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bilim insanları tarafından tespit ediliyor. SCÜ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özcan Bektaş, Öğr. Gör. Sinan Koşaroğlu ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç'ın yürüttüğü çalışma dünya tarihinin en büyük savaşlarından birisi olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin vatan savunmasındaki yerini ifade etmesi açısından büyük önem taşıyor.

Çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunun Doç. Dr. Özcan Bektaş, savaş sırasında şehit düşen askerlerin defin yerlerini jeofizik yöntemlerle tespit ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Bektaş, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin şehitlik alanlarının araştırılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ile Üniversitemiz Jeofizik Bölümünün protokolü var. Polatlı ve Haymana arasında kalan, 22 gün, 22 gece süren kanlı bir savaş. Dolayısıyla şehitlerin sayısı ve defin yerleri bilinmiyor" dedi.

Projeye başlamadan önce üç şehit alanının ve 304 tane şehidin yerinin bilindiğini anlatan Bektaş, "Bu proje devam ettikçe 16 defin yeri ve 2 bine yakın şehit mezarına ulaşıldı. Muhtemel alanlarda halen çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Patlamamış toplara rastladık"

Bölgede jeofizik çalışmalarımız devam ederken boş kovanlara, patlamış toplara veya patlamamış el bombalarına rastladıklarını belirten Bektaş, şehit yerlerinin belirlenmesinden sonra Sakarya Meydan Muharebesi Milli Park Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı buralarda anıtlar oluşturacak, koruma altına alıp ziyarete açılacağını vurguladı.

Radar yöntemi kullanılıyor

Öğr. Gör. Sinan Koşaroğlu ise, "Sakarya Meydan Muharebesi şehitlik alanlarını ve kayıp siperlerimizi belirliyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili yaptığımız çalışmada yer radarı yöntemini kullanarak yerin röntgenini çekip şehitlerimizin mezar yerlerini, sınırlarını ve şehitlik sayılarını belirliyoruz. Ayrıca bu çalışmada kayıp olan mühimmatlarımızın yerlerini ve sınırlarını belirleyeceğiz" diye konuştu.

Sakarya Meydan Muharebesi'nde 19 bine yakın askerin şehit olduğunun altını çizen Koşaroğlu, 2021 yılında savaşın 100'üncü yılı olması dolayısıyla çalışmayı o tarihe kadar bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.