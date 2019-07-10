Sakızdan ucuz yumurta tüketiciyi mutlu etti

Kış aylarında yumurtanın 30'luk koli fiyatının 15 ile 20 lira seviyesine çıkması vatandaşların tepkisine sebep olmuştu. Yumurta ihracatında devam eden sıkıntılardan dolayı bir süredir iş piyasada yaşanan fiyat düşüşü ise tüketiciyi memnun etti. Sivas'ta yumurtanın 30'luk kolisinin fiyatı 5 liraya kadar düştü. Yumurta birim fiyatı ise 16 kuruşa kadar geriledi.

Yumurta fiyatlarının uygun olduğunu ve satışlardan memnun olduğunu belirten Emrah Ceran , “Yumurta fiyatları şuan 5 lira. Boyutu biraz küçük ama fiyatı uygun. Kışın yumurta fiyatları 15 ile 20 lira arasında değişmişti. Fiyatlar kışın yine bu rakamları bulur. Dışarıya şuan ihracat olmadığı için fiyatlar uygun. Fiyatların uygun olması fiyatları arttırıyor. Bu fiyatlara parada kazanıyoruz. Müşteri 5 liraya düştüğü için şaşırıyor. Yüksek fiyatlara alıştığı için 5 lira dediğimiz zaman şaşırıyorlar. Çok fazla yumurta alanlarda oluyor “ dedi.

Vatandaşlar ise yumurta fiyatlarının 5 liraya düşmesinden dolayı mutlu olduklarını ve yumurta fiyatlarının bu seviyelerde olmasını istediklerini söyledi.