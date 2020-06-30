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Salep toplayan 5 şahsa rekor ceza

Sivas’ta koruma altında olan salep bitkisini toplayan 5 şahsa toplamda 365 bin Türk lirası idari para cezası kesildi.

Sivas'ta koruma altında olan salep bitkisini toplayan 5 şahsa toplamda 365 bin Türk lirası idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü ekipleri kentte av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda toplanması yasak olan salebi toplayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Yaklaşık 50 kilogram salebe el konuldu. Yakalanan 5 şahsa 2872 sayılı Çevre Kanuna Muhalefetten dolayı kişi başı 73 bin lira olmak üzere toplamda 365 bin Türk lirası idari para cezası kesildi.

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