Salgın döneminde gebelere uyarı

Dr. Nadir Cömert, salgın döneminde gebelerin diğer insanlara göre daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert gebelerin rutin takipleri için hastaneye gitmelerinin sorun teşkil etmediğini söyleyerek, "Hijyene, el yıkamaya, maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat etmeliler. Gebelerimiz rutin takiplerine gelmeliler. Bizim hastanemizde tüm önlemler alınmış durumda o yüzden endişe etmesinler gönül rahatlığıyla hastaneye rutin takiplerine gelebilirler. Gereksiz gelmemek önemli çünkü hastaneler toplu bulunan ortamlar yine de rutin takipler dışında gereksiz gelmemeye özen göstermeliler. Dengeli beslenmeye düzenli uykuya özen göstermeliler. Özellikle C vitamininden zengin besinleri tüketmekte fayda var, meyveler, sebzeler, örneğin domates, salatalık, maydanoz gibi yeşil sebzeler onları tüketmekte fayda var. Bunlar dışında D vitamini de çok önemli. Yapılan araştırmalar virüse karşı D vitaminin etkili olduğunu göstermekte bu yüzden güneşe çıkmalı hastalar. Pencerenin arkasından değil direk güneşe teması olmalı, o yüzden gün içinde güneşin bulunduğu dönemlerde güneş ışığına çıkmak çok değerli. Covid-19 pozitif olduğunu bildiğimiz hastaların bebeklerini emzirmeye devam etmesi gerekiyor ama emzirirken mutlaka el hijyenine, maske takmaya dikkat etmeliler. Emzirdikten sonra da başka odada bebeği bulundurması gerekiyor. Bilim adamları mamayla beslenme değil, annelerin bebeklerini emzirmelerini öneriyorlar ancak dediğim gibi maske ve el hijyeni çok önemli ve ayrı odada kalmaları gerekiyor” dedi.

“Gebelerde yoğun bakıma yatma ihtimali 2 kat artıyor”

Gebelerin diğer hastalara göre daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken Cömert, “Bu süreç 1-2 yıl sürecek gibi o yüzden panik olmamalı gebelerimiz hastanemizde gerekli önlemler alındı, biz gerekli tedbirleri alıyoruz çok rahatlıkla hastaneye gelebilirler takiplerini yapabilirler. Gebelerde özellikle Covid-19 pozitif olduktan sonra diğer tüm insanlara göre yoğun bakıma yatma ihtimali 2 kat artıyor, hastaneye yatma ihtimali de 5 kat artıyor. El hijyeni, maske, sosyal mesafe bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu dönemde gebelerimize yaptığımız üçüncü aydaki 2'li test, dördüncü aydaki yaptığımız 3'lü test, beşinci ayda yaptığımız ayrıntılı ultrason, kan testleri dediğimiz rutin takipler yapılıyor. Gebelerimizin bunları aksatmamaları gerekiyor” diye konuştu.