Salgınla birlikte ekmek tandırları yeniden değer buldu

Sivas'ta salgınla birlikte unutulmaya yüz tutan ekmek tandırları yeniden değer buldu.

Korona virüs (Covid-19) sağlığını ile birlikte birçok kişi tüketeceği ekmeklerini evlerinde üretmeye başladı. Anadolu'da yol olmaya başlayan tandır kültürü de yeniden gündeme geldi. Sivas'ın Gürün ilçesinde sokağa çıkmayarak evlerinde kalan kadınlar, hem vakit geçirmek hem de tüketecekleri ekmek ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. Yufkalar açıldı, tandırlar yakıldı.

Gürün ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Nebahat Derebaşı, 50 yıldır tandırda ekmek pişirdiğini belirtip, son günlerde bunu kızları ve gelinlerine de öğrettiğini söyledi. Derebaşı, geçmişte olduğunu gibi tüketecekleri ekmeklerini yeniden tandırlarla pişirdiklerini belirtti.