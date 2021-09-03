Sivas'ın Kangal İlçesinde saman pres makinesi alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Edinilen bilgilere göre yangın Sivas'ın Kangal ilçesi Kızıleniş köyünde meydana geldi. İşçilerin saman yüklediği saman pres makinesi motor kısmından bir anda alev almaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan makine işçiler tarafından söndürüldü. Makine de maddi hasar oluşurken alev alev yanan makinenin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.