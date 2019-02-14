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Samanlık yangınında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Sivas’ın merkeze bağlı Söğütçük köyünde samanlık ve ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sivas'ın merkeze bağlı Söğütçük köyünde samanlık ve ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.


Yangın dün akşam saatlerinde merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Söğütçük köyünde İbrahim Yıldırım'a ait samanlıkta çıktı. Samanlıktan alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın samanlığın yanında bulunan ahıra da sıçradı. Olay yerine ulaşan Sivas Belediyesi'ne itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın sonrası samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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