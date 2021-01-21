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Samassa 5 maç sonra forma giydi

Fenerbahçe maçında 11’de yer alan DG Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa, 5 maç sonra forma giydi.

Fenerbahçe maçında 11'de yer alan DG Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa, 5 maç sonra forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu son olarak 3-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçında forma giymişti.


Sivasspor'da en son 28 Aralık 2020'de oynanan Beşiktaş mücadelesinde yer alan file bekçisi Mamadou Samassa, sonrasında oynanan 4 lig, 1 de kupa maçında görev alamadı. Malili kaleci, Fenerbahçe maçında Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından 11'de şans verildi.


25 gün sonra kaleye geçti


Kırmızı-beyazlıların oyuncusu Samassa Fenerbahçe ile oynanan maçta formasına kavuşurken, 25 gün sonra yeşil sahalara döndü.

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