Fenerbahçe maçında 11'de yer alan DG Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa, 5 maç sonra forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu son olarak 3-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçında forma giymişti.

Sivasspor'da en son 28 Aralık 2020'de oynanan Beşiktaş mücadelesinde yer alan file bekçisi Mamadou Samassa, sonrasında oynanan 4 lig, 1 de kupa maçında görev alamadı. Malili kaleci, Fenerbahçe maçında Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından 11'de şans verildi.

25 gün sonra kaleye geçti

Kırmızı-beyazlıların oyuncusu Samassa Fenerbahçe ile oynanan maçta formasına kavuşurken, 25 gün sonra yeşil sahalara döndü.