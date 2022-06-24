İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samba Camara, 2 yıl daha Sivasspor'da

DG Sivasspor, sözleşmesi sona erecek defans oyuncusu Samba Camara ile 2 yıllık sözleşme uzattı.


Sivasspor, Samba Camara'nın 30 Haziran 2022'de sona erecek sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması için oyuncuyla anlaşmaya vardı.


Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “30 Haziran 2022 tarihinde sözleşmesi sona erecek oyuncumuz Samba Camara'nın sözleşmesi 2023-2024 sezonunun sonuna kadar 2 yıl daha uzatıldı. Samba Camara'yı tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.