İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şampiyon ekipten Vali Ayhan'a ziyaret

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen halk oyunları yarışmasında, yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Sivas Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Spor Kulübü halk oyunları ekibi, Vali Salih Ayhan’a ziyarette bulundu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen halk oyunları yarışmasında, yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Sivas Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Spor Kulübü halk oyunları ekibi, Vali Salih Ayhan'a ziyarette bulundu.


Okul Müdürü Mehmet Keklikci, Kulüp Başkanı Sadettin Yılmaz, Antrenör Mehmet Cücen ve sporcular ile birlikte Vali Salih Ayhan'ı ziyaret ederek şampiyona hakkında bilgiler verdi. Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Sadettin Yılmaz, Bursa'daki şampiyonada Türkiye birincisi olan ekibin ikinci kez Türkiye Şampiyonluğunu elde ettiğini belirterek, halk oyunları yarışmalarında Sivas'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayhan ise sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, yapmış oldukları derece ile Sivaslıları gururlandırdıklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.