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Şampiyon Galatasaray Sivas'ta

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas’a geldi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi.


Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti. Otel önünde bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.


Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı bugün saat 21.00'de başlayacak.

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