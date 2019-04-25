Şampiyon Taha Akgül yüksek lisans diplomasını aldı

Dr. Alim Yıldız'ın elinden aldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti. Spordaki başarısının yanında akademik alanda da başarılı bir şekilde yoluna devam eden Türkiye'nin ve Sivas'ın gururu Avrupa şampiyonu Taha Akgül ziyarette yaptığı konuşmada, “Her şampiyon olmamdan önce ülkemizi, sonra Sivas'ı daha sonra ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni temsil ediyorum. Hamd olsun yüksek lisansımı da bitirdim. Diplomamı sağ olsun bugün Sayın Rektörümüz teslim etti. İnşallah yabancı dil sınavını da halledip doktora için yine kendi üniversitemizde kariyerimi geliştirmeyi düşünüyorum. Hem mektepli hem alaylı olarak Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Taha Akgül bir başarıya daha imza attı. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağını biliyoruz. Bizim için sevindirici bir durum. Hem hemşehrimiz olması hem de üniversitemizde yüksek lisans yapıyor olması. İnşallah bundan sonra üniversitemizde doktorasına da devam edecek. 7'nci kez Avrupa şampiyonu olması önemli fakat bunun sayısının daha da çoğalacağını biliyoruz. Taha Akgül'ü tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.