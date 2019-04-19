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Şampiyonanın ilk ayağında dereceye girenler belli oldu

Sivas’ta düzenlenen Türkiye Oryantiring şampiyonasının ilk ayağında dereceye giren sporcular belli oldu.

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring şampiyonasının ilk ayağında dereceye giren sporcular belli oldu.


Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinleri kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring şampiyonası, 60 ilden 135 spor kulübü ve 2 bin 150 sporcu katıldı.


Kent Ormanında düzenlenen yarışların ilk gününde orta mesafe yarışlarında 16-55 yaş arası erkek ve bayan kategorilerinde 54 sporcu dereceye girdi. Sporcular düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Şampiyona ikinci günde uzun mesafe ve üçüncü günde yapılacak sprint yarışları ile son bulacak.

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