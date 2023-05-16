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Şampiyonluk kupasını TFF Başkanı Büyükekşi verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, DG Sivasspor-Kasımpaşa maçı öncesi U17 Elit A Ligi şampiyonu Sivasspor takımına şampiyonluk kupasını takdim etti.


Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Müsabaka öncesi geçtiğimiz haftalarda U17 Elit A Ligi şampiyonu olan Sivasspor için kupa töreni düzenlendi.


Törene; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile şampiyon takımın sporcuları katıldı. TFF Başkanı Büyükekşi, U17 Elit A Ligi şampiyonu Sivasspor'a şampiyonluk kupasını takdim ederek sporcuları kutladı.


Kupasını alan Sivasspor U17 Elit takımı daha sonra tribünlere giderek taraftarı selamladı.

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