Samu Saiz ligdeki gol sayısını 2 yaptı

DG Sivassporlu futbolcusu Samu Saiz, MKE Ankaragücü ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü de Saiz'den geldi. Maçın 77. dakikasında Samu Saiz'ın penaltıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İspanyol oyuncu golün ardından sevinç yaşadı.

32 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Saiz 2 golün 2'sini de Süper Lig'de kaydetti.