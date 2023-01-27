Samu Saiz resmen Sivasspor'da

DG Sivasspor, sol kanat oyuncusu Mau Saiz'i kadrosuna kattı.

DG Sivasspor, sol kanat oyuncusu Samu Saiz'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı. Bugün Sivas'a gelen sporcu Kulübün Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

22 Ocak 1991'de İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya gelen Samu Saiz, futbola Real Madrid alt yapısında başladı. Ardından Sevilla Atletico, Melilla, Kastilya, Getafe, UD Almeria, Atletico Madrid B, Huesca ve Leeds United forması giyen sporcu son olarak Girona'da görev yaptı. Sol kanatta oynayan sporcu on numara mevkiinde de görev yapabiliyor.

Kariyerinde 419 maça çıkan Samu Saiz, 73 kez gol sevinci yaşadı ve 43 asist yaptı.