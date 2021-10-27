Sanayi esnafına tapuları teslim edildi

Gürün Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Sanayi Sitesi Çay Ocağı'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanayi esnafları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okundu. Genel kurul gündeminin tamamlanmasının ardından konuşan Gürün Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Seral Koca, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi konuşmasında “Gürün'ün ilerlemesi, gelişmesi için büyük gayret sarf eden esnaflarımız bizim gözbebeğim” diyerek, olağan genel kurulun Gürün'e hayırlı olmasını diledi. Toplantının ardından kredi borcunu bitiren 42 esnafa dükkan tapuları takdim edildi. Program sonrası kooperatifin kurulması ve faaliyetlerinde büyük emekleri olan kooperatif eski başkanı Ahmet Arslantaş, mevcut başkan Seral Koca ve sekreter Murat Erköse'ye plaket takdim edildi.