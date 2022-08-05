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Sansar ile kedinin mücadelesi

Sivas’ın Zara ilçesinde sansar ile kedinin ikili mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Zara ilçesinde sansar ile kedinin ikili mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas'ın Zara ilçesi Reşitpaşa Mahallesinde meydana geldi. Yırtıcı ve etçil olarak bilinen sansar ile kedinin ikili mücadelesini gören emekli öğretmen Turan Kaymak, hemen cep telefonuna sarıldı. İlk kez böyle bir durum ile karşılaşan Turan, sansar ile kedinin ikili mücadelesini cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde sansar ile kedinin birbirleriyle boğuştuğu görülüyor. Öte yandan emekli öğretmenin bir süre sonra sansar ile kediyi ayırdığı öğrenildi.

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