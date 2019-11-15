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Şapkadan uyuşturucu çıktı

İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada, İran uyruklu bir yolcunun şapkasına gizlenmiş 875 adet uyuşturucu hap bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Suşehri ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen rutin yol denetimlerinde İran plakalı bir araç durduruldu. Araçta ve yolcuların üzerlerinde yapılan aramada İran uyruklu bir yolcunun şapkasının içerisine gizlenmiş 875 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yolcu polis tarafından gözaltına alındı.


Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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