İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Sarissa Altınyayla Tonus”, okuyucuyla buluştu

Sivas’ın Altınyayla ilçesinin kültürünü, tarihini ve değerlerini konu alan “Sarissa Altınyayla Tonus” kitabı okuyucuyla buluştu.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinin kültürünü, tarihini ve değerlerini konu alan “Sarissa Altınyayla Tonus” kitabı okuyucuyla buluştu.


Uzun yıllar emek verilen “Sarissa Altınyayla Tonus” kitabı Bekir Güzeldağ, Bünyamin Uğur, Zeki Özgişi ve Ahmet Dabak tarafından hazırlandı. “Sarissa Altınyayla Tonus” eseri, ilçenin dününü ve bugününü okuyucularla buluşturuyor. Eserde, ilçenin tarihinden, kültürüne, günlük yaşantısından geleneklerine kadar her şeyi bulmak mümkün.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.