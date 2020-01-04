Şarkışla Devlet Hastanesinde ayda 100 göz ameliyatı

Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Ürdem Abant, hastanelerinde ayda ortalama bin 700 hastanın muayene edildiğini belirtip, katarakt,ş aşılık, göz kapağı, göz eti, , göz kanalı, göz kapağı kistleri gibi operasyonların gerçekleştirilebildiğini ifade etti. Ayda ortalama 100 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Abant, Şarkışla Devlet Hastanesinde hastalar yapılan tedavilerinden oldukça memnun olduğunu da söyledi.