Şarkışla hayvan pazarı açılıyor

İç Anadolu Bölgesinin en büyük hayvan pazarı olan Şarkışla Hayvan Pazarı, Covid-19 tedbirleri kapsamında 3 ay önce kapatılmıştı. 1 Haziran itibariyle atılan kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte pazarın yeniden açılmasına karar verildi. Bugün Şarkışla Belediye Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda pazarın 6 Haziran Cumartesi günü hayvan alım satımına açılacağı belirtildi.

Üç ay kapalı kalan pazarın Kurban bayramı açılacak olması hayvan sahiplerini memnun etti.