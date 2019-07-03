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Şarkışla'da 59 kök Hint keneviri ele geçirildi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde narkotik suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 59 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde narkotik suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 59 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 59 kök Hint keneviri, 3 kuru sıkı silah ve fişekler ele geçirildi. Üç kişi hakkında işlem yapıldı. Zanlılara çeşitli suçlamalar ile toplamda 3 bin 882 TL idari para cezası uygulandı. Zanlılar adli makamlarca serbest bırakıldı.

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