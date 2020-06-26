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Şarkışla'da Covid-19 denetimleri sürüyor

Covid-19 vakalarında artış gözlenen Şarkışla’da dışarıdan ilçeye giren herkesin ateşi ölçülüyor.

Covid-19 vakalarında artış gözlenen Şarkışla'da dışarıdan ilçeye giren herkesin ateşi ölçülüyor.


Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine İl Pandemi kurulunun aldığı ek tedbirler uygulanmaya başlandı. İlçe giriş ve çıkışında oluşturulan kontrol noktalarında ilçeye giriş ve çıkış yapan herkesin ateşi ölçülüyor. Yüksek ateşli kişiler kontrol altına alınarak Covid-19 testinden geçiriliyor. Ayrıca ilçeye giriş yapan kişiler kayıt altına alınıyor.

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