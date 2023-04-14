İhlas Haber Ajansı

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Şarkışla'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas Şarkışla ilçesinde tır ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Altınyayla Pınarbaşı Kavşağında meydana geldi. H.P. (48) idaresindeki 58 ABN 709 plakalı Volkswagen marka otomobil ile yabancı uyruklu H.I. (24) idaresindeki yabancı plakalı tır kavşakta çarpıştı. Kazada tır sürücüsü H.I. ve otomobilde bulunan M.U. (16) ile S.Ü.P. (17) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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