Savaşçı, meclis üyelerini bilgilendirdi

Sivas İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının 4'üncü oturumu gerçekleştirildi. Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde gerçekleştirilen oturuma katılan Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kurumlarının çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Sivas Valiliği himayesinde bugüne kadar birçok önemli proje ve çalışmanın hayata geçirildiğini belirten Savaşçı, bu projeler sayesinde öğrencilerin gerek akademik açıdan gerekse sosyal, sanatsal ve kültürel açıdan kendilerini daha iyi geliştirebilme imkanı bulduğunu söyledi. Bu doğrultuda okullara robotik kodlama, müzik ve yabancı dil sınıfları kazandırıldığını kaydeden Savaşçı, Spor Sivas ve Sanat Sivas projeleri ile öğrencilerin sanatsal ve sportif faaliyetlerin içerisinde daha fazla yer almalarının sağlandığını dile getirdi.

“Çocuklarımızı donanımlı yetiştirebilmeyi arzuluyoruz”

Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme Projesi (KÖPRÜ) ile öğrencilerin akademik anlamda desteklendiğini ve başarı düzeyinin her geçen gün arttığını belirten Savaşçı, "Tüm bu çalışmalarla çocuklarımızı her yönüyle donanımlı, bilgili, kültürlü, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirebilmeyi arzuluyoruz" dedi.

Sivas'ın Türkiye'de en üst düzeyde eğitim yatırımı alan illerden bir tanesi olduğunun altını çizen Savaşçı, tamamlanan, devam eden ve planlanan eğitim yatırımları ile ilgili de meclise bilgi verdi.