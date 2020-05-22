Savaşçı, öğretmenlerle video konferans görüşmesi yaptı

İlk olarak Akıncılar, Gölova, Suşehri, Zara, Doğanşar, Hafik, İmranlı ve Koyulhisar'da görev yapan öğretmenlerle görüşen Savaşcı, ardından Altınyayla, Divriği, Gemerek, Gürün, Kangal, Şarkışla, Ulaş ve Yıldızeli ilçelerinde görev yapan öğretmenlerle sohbet etti.

“Salgınla mücadeleyi kazanacağız”

Yeni tip korona virüs tedbirleri dolayısıyla bir süredir öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Savaşçı, "İnşallah ülkemiz bayramdan sonra daha iyi bir sürece girecek. Hep birlikte tedbirlere uyar ve duyarlı davranırsak salgınla mücadeleyi kazanacağız. Yeniden sizlerle, öğrencilerimizle buluşacağız. Sizin de öğrencilerinizin özlemini çektiğinizi çok iyi biliyorum” dedi.

“Var gücümüzle çalışacağız”

Salgın tedbirleri kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sona erdirildiğini, yeni eğitim-öğretim yılının ise Eylül ayında başlatılmasının planlandığını kaydeden Savaşçı; "Sivas ölçeğinde değerlendirecek olursak çok yoğun bir eğitim-öğretim dönemini geride bıraktık. Sizlerin fedakarca çalışmaları ile çocuklarımız için birçok proje, çalışma ve etkinliği hayata geçirdik. Öğrencilerimizi; gerek sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel alanda gerekse akademik alanda destekledik. Sizlere bu süreçte ortaya koyduğunuz özveri ve fedakarlıklar için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah, yeni eğitim-öğretim yılı için de planlamalarımızı en iyi şekilde yapacağız ve kaldığımız yerden daha büyük bir azim ve kararlılıkla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı her yönüyle donanımlı bireyler olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Savaşçı, görüş, öneri ve talepleri de dinledi.