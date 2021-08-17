Savaşçı, özel eğitim öğrencileriyle birlikte pasta yaptı

Milli Eğitim Bakanlığınca Başlatılan Telafide Ben de Varım Programı kapsamında Sivas'ta özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklere İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Sivas Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine yönelik düzenlenen programda ilk olarak Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek Hizmetleri Alanı atölyesinde pasta yapımı etkinliği gerçekleştirdi. Öğretmen ve alan öğrencileri eşliğinde pasta ve kurabiye yapmayı öğrenen öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Milli Eğitim Müdürümüz Savaşçı da önlük giyerek öğrencilerin çalışmalarına eşlik etti.

Öğrenciler daha sonra okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklere katıldı. Öğretmenleri ile birlikte geleneksel oyunlar oynayan öğrenciler, müzik eşliğinde çeşitli gösteriler sundu.

Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, daha sonra öğrencilerle birlikte Telafide Ben de Varım etkinliklerine özel hazırlanan pastayı kesti.

Pasta kesiminin ardından konuşan Savaşçı, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, Sivas'ın Telafide Ben de Varım programı kapsamında en fazla etkinlik gerçekleştiren illerden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Özel eğitim öğrencilerine yönelik düzenlenen bu etkinliğin çok anlamlı ve önemli olduğunu söyleyen Savaşçı, "Yüzlerce etkinlik var ama bugün en özel, en güzel ve en anlamlı etkinliklerimi özel öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu güzel programa katkı sağlayan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Savaşçı, konuşmasının ardından Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tuncay Baral, Sivas Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mete Çaykuş ve öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.