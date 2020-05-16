Savaşçı'dan gönüllü öğretmenlere teşekkür

Video konferans yöntemi ile öğretmenlerle sohbet eden Savaşçı, “Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan siz değerli öğretmenlerimiz, sadece öğrenci ve velilerimizin değil, yaşlılarımız başta olmak üzere toplumun tüm kesiminin gönüllerini fethettiniz” dedi.

“Ülkemiz için yılmadan çalışacağız”

Gönüllü öğretmenlere, “Beni bir amirden ziyade bir çalışma arkadaşınız olarak görebilirsiniz” diyen Savaşçı, “Okul ziyaretlerimde de bunu sıklıkla vurguluyorum. Eğitimin asıl gayesinin insan yetiştirmek, gönüller fethetmek olduğunu; öğretmenliğin maddi kazançtan öte manevi bir kazancının olduğunu en iyi sizler bilmektesiniz. Sizler mum misali etrafını aydınlatırken kendisini feda eden bir mesleğin mensuplarısınız. Bugünler geride kalacak ve bizler okullarda yine bir araya geleceğiz. Gayretlerinizle okullarımızda zamana ve mekana sahip çıkan gençler yetişmeye devam edecek. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Gerek Vefa Destek Gruplarında gerek diğer toplumsal hizmetlerde hep birlikte ülkemiz için gece gündüz yılmadan çalışacağız. Virüsle millet olarak topyekun mücadele ettiğimiz şu dönemde, öğretmenlerimiz farkını yine ortaya koydu. Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan yaklaşık bin 200 öğretmenimiz, bunun en iyi göstergesi. Yine bu süreçte öğretmenlerimiz yoğun çaba sarf ederek bugüne kadar sağlık çalışanları ve emniyet personelimiz için yaklaşık binlerce maske ve siperlik üretti. Yakın zamanda günlük 3 ton kapasite ile dezenfektan üretimimiz de başlayacak. Bu sürece destek veren tüm öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Toplumun temel taşı ve bizlerin göz bebeğisiniz”

İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Evde Kitapla Kal çalışmamız çok önemliydi. Öğretmenlerimiz bu süreçte bizlere çok destek verdi. Onların gayreti ile kısa sürede 25 bin kitabın dağıtımı yapıldı. Şu anda da ilçelerimiz dahil haftalık yaklaşık 3 bin kitabı sizlerin destekleri ile dağıtıyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan siz değerli öğretmenlerimiz yaşamanın yanında yaşatmanın, kazanmanın yanında kazandırmanın da gerekli olduğunu zaten çok iyi biliyorsunuz. Siz toplumun temel taşı ve bizlerin göz bebeğisiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”