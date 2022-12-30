SBTÜ dış paydaşlarıyla buluştu

Dr. Tolga Karaköy başkanlığında Dış Paydaş Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

SBTÜ Senato Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Sivas Vali Yardımcısı Adem Taşpınar, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mutlu Türkoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem, Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat, SBTÜ Fakülte Dekanları, Bölüm Başkanları ve il protokolü katıldı.

Dış Paydaş Danışma Kurulu Toplantısında ilk olarak SBTÜ Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer tarafından katılımcılara yönelik Üniversitenin 4 yıllık faaliyet süreci, yürütülen çalışmalar ve projeleri çerçevesinde bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından katılımcılar gündem maddeleri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Toplantı gündeminde; Sivas'ın Ar-Ge altyapısı envanterinin çıkarılması, 2023 yılında kamu-üniversite-sanayi iş birliği ile yürütülecek Ar-Ge üretim projelerinin istişaresi, Üniversite 3+1 - 7+1 uygulamalı eğitim modeli çerçevesinde, uygulamalı eğitim yapılacak ve öğrencilere staj ortamı sağlayacak tarım ve sanayi işletmelerin ele alınması, Tarım Bilimleri ve Savunma Teknolojileri İhtisas Dış Paydaş Kurullarında alınan kararların incelenmesi, Sivas ili rüzgâr haritasının çıkarılmasına yönelik gerekli ortak adımların atılması, ihtiyaç duyulan Tetknofest, Si-Ro vb. bölgesel, ulusal ve uluslararası bilim şenliklerinin gerçekleştirilebileceği Nuri Demirağ Havacılık ve Uzay Parkı projesinin değerlendirilmesi, hayvan gübrelerinden elde edilen enerji ile paydaşlarla birlikte sürdürülebilir enerji kaynakları üzerine proje geliştirilmesi, Tarımsal Ar-Ge Merkezindeki ıslah çalışmalarına ilişkin sonuçların çiftçi paydaşlarla paylaşılmasına yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları ele alındı.