SBTÜ, öğrencilere savunma sanayini anlattı

Konferansa SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy, akademisyenler ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler katıldı. Konferansta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin diğer üniversitelerle farklılıklarından bahsedilirken geleceğin meslekleri hakkında da bilgiler verildi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, temel amaçlarının birisinin de savunma sanayine nitelikli personel, araştırmacı ve mühendis yetiştirmek olduğunu söyledi.

“Tanıtım seferberliği başlattık”

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversitenin Sivaslılar tarafından bilinirliliğini arttırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yeni kurulmuş bir üniversite, 3 yıllık bir mazisi var. Bu süreç içerisinde fark ettik ki birçok Sivaslı yetişkin ve öğrenciler üniversitemizi tanımıyorlar. Bizde bu nedenle bir tanıtım seferberliği başlattık. Hem liselerimizi ziyaret ederek orda üniversite sınavına girecek 11-12. Sınıf öğrencilerimize geleceğin mesleklerini tanıtıyoruz hem de üniversitemizin farklılıklarını anlatıyoruz. İl Halk kütüphanenizde bulunmamızın sebebi ise buraya günde bin 500 civarında genç girip çıkıyor. Gençlerin kimisi üniversite sınavına hazırlanıyor kimisi başka amaçlarla geliyor. Bizde tanıtım anlamında buranın iyi bir nokta olduğunu tespit ettik. Gençlerimize burada hem geleceğin mesleklerini hem üniversitemizi tanıtmak istiyoruz. Araştırma görevlilerimiz, hocalarımız ve bizler tarafından kariyer planlamalarını yapmaları için gerekli bilgiler sunuyoruz” dedi.

“Savunma sanayisindeki gelişmeleri tanıttık”

Rektör Kul, öğrenciler tarafından savunma sanayisindeki çalışmaların bilinirliliğinin az olduğunu ifade ederek, “Üniversitemiz sıra dışı bir üniversite. Amaçlarımız hem tarım bilimlerinde hem de mühendislik alanlarında farkımızı anlattık. Üniversitemizin temel amaçlarından bir tanesi savunma sanayine nitelikli personel, araştırmacı ve mühendis yetiştirmek. Maalesef gençlerimiz arasında savunma sanayisinde çalışmalarımızın bilinirliği az. Bu sebeple hem Türkiye'nin yapmış olduğu savunma sanayisinde ki gelişmeleri, ürünleri tanıtmış olduk. Videolar göstererek savunma sanayisi şirketlerinin üretmiş olduğu ürünleri ve kabiliyetlerini göstererek bu alana gençlerimizi yönlendirmek amacıyla gençlerimizle bu tanıtım toplantısı gerçekleştirdik. Aynı zamanda üniversitemizin vazgeçilmez alanlarından birisi tarım ve gıda alanında çalışmalar yapıyoruz. Tarım Bilimleri Fakültemizde bu alanda ki çalışmalarını ve gelecekte gıdanın ne kadar önemli olacağına dair bilgilendirmeleri yaptılar” şeklinde konuştu.