SBTÜ Rektörü Kul: “Tarımda verimin artırılması, yeni ve daha çeşitli ürünlerin geliştirilmesi elzemdir”

Yıl Dönümü” dolayısıyla panel düzenlendi.

SBTÜ Konferans Salonunda dün gerçekleştirilen Panele Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Aksu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, SBTÜ öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“Hocalarımızın çeşitli denemeleri olmasa Dünya gelecekte açlıkla karşı karşıya kalır”

Panelin açılış konuşmasını yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul; bilim dünyasındaki hocaların, araştırmacıların saha çalışmaları, çeşit denemeleri olmasa Dünya gelecekte açlıkla karşı karşıya kalır diyerek, “ Tarımsal üretim, günümüzde vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Şu anda tarım bilimleri alanında yapılan bilimsel ve teknolojik çalışmalar olmasa dünya nüfusu temel gıda ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültemizin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Bilim dünyasındaki hocalarımızın, araştırmacılarımızın saha çalışmaları, çeşit denemeleri olmasa Dünya gelecekte açlıkla karşı karşıya kalır. Verimin artırılması, yeni ve daha çeşitli ürünlerin geliştirilmesi elzemdir. Üniversitemizde de akademisyen arkadaşlarımız öğrencilerimizle birlikte çalışmalar yapıyor. Üniversitemiz Tarımsal Ar-Ge Merkezinde Sivas iklim şartlarına uygun, kuraklık ve soğuk havaya dayanıklı çeşit denemeleri yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

“Öğrencilerimize uluslararası kuruluşlarda staj imkanı sunuyoruz”

SBTÜ Rektör Yardımcısı ve Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ise; SBTÜ öğrencilerine uluslararası kuruluşlarda staj imkanları sunduklarını ifade ederek, “Tarım alanında yaptığı çalışmalarla uluslararası arenada ön plana çıkmış özel sektör firmalarıyla yapılan iş birliği protokolleri çerçevesinde öğrencilerimizin staj ve eğitim faaliyetlerinin bir bölümünü yurt içinde farklı illerde ve yurt dışında geçirmeleri sağlanacak. Buna ek olarak, öğrenci değişim programları çerçevesinde, öğrencilerimizin büyük bir bölümünün öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında, tarım alanında başarılı uluslararası üniversitelerde geçirebilmeleri için şimdiden Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile yakın çalışmalar yürütmekteyiz. Öğrencilerimiz; özenle planlanan eğitim ve öğretim programları, ders içerikleri, uygulamalı eğitim ve nitelikli akademik kadro sayesinde çağın gereklerine uygun ve donanımlı birer ziraat mühendisi olarak Fakültemizden mezun olacaklar” şeklinde konuştu.

Açılış programı çerçevesinde bir konuşma yapan Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öğrencisi Dila Dinçer ise, tarıma hizmet edecek olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından SBTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kağan Kökten moderatörlüğünde düzenlenen panele geçildi. Panel soru cevap bölümüyle tamamlandı.