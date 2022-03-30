SBTÜ tarafından Cumhuriyet Teknokent'e 2 şirket kuruldu

SBTÜ Tarım Bilimleri Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi tarafından Cumhuriyet Teknokent'e Biyoteknoloji alanında faaliyet gösterecek 2 yeni şirket kuruldu.

SBTÜ Tarım Bilimleri Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi tarafından Cumhuriyet Teknokent'e Exon Biyoteknoloji ve Argogenetech Biyoteknoloji adlı iki yeni şirket kuruldu. Şirketlerin açılış programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve akademisyenler katıldı. Şirketleri gezerek bizzat incelemelerde bulunan Vali Ayhan, iki değerli firmanın Sivas'a kazandırıldığını söyledi. Kazandırılan iki yeni şirket ile yerli tanı kitlerinin geliştirilmesi, genetik hastalıkların hızlı bir şekilde tespit edilmesi aynı zamanda biyoteknik yöntemlerle tarımsal üretimde hastalıklardan ve virüslerden arınmış materyaller üretecek.

Şehre büyük katkı sağlayacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, kurulan şirketlerin şehre büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, “Teknokent Sivas'ın teknolojik olarak üniversiteyle sanayicinin buluşup düşüncelerini ticarileştiği bir yer. Dolayısıyla klasik üretim ve imalat modelinden daha teknik daha teknolojik bir üretim olması nedeniyle çok değerli bulmaklayım. Şöyle baktığımda iki değerli firmayı şehrimiz bünyesine kazandırmış oldu. Burada kuluçkalanacaklar buradan sonrada daha büyük geniş alanlarda üretimler yapacaklar. Exon Biyoteknoloji şirketinin temel amacı insan, hayvan ve bitki sağlığı alanında faaliyet gösterecek. Şirket moleküler biyoloji teknikleri kullanarak yerli tanı kitlerinin geliştirilmesi ve genetik hastalıkların hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesi sağlanacak. Argogenetech Biyoteknoloji şirketi ise biyoteknolojik yöntemlerle tarımsal üretim anlamında kısa sürede çok sayıda hastalıklardan ve virüslerden uzak temiz üretim materyaller üretmek amacıyla kurulmuştur. Yani bizim şehrimizin de aynı zamanda tarımsal anlamda yürüdüğü yola katkı sağlayacak bir şirket oldu” ifadelerini kullandı.

“Üretilen bilgi, ticari hayata aktarılıyor”

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, akademisyenlerin ürettikleri bilgiyi ticari hayata aktardıklarını belirterek, “Hem ülkemizde hem dünyada önde gelen üniversiteler incelendiğinde başarı kriteri olarak değerlendirilen bir aşamada akademisyenlerin bu tür girişimci ruhla üretmiş oldukları bilginin ticari hayata aktarılmasıyla alakalı olan girişimcilik başlığı adı altında değerlendiriliyor. Bizde üniversite olarak ilk kuruluşumuzdan beri akademisyenlerimizi bu tür girişimci ruhla kendilerine veya özel sektöre kurabilecekleri şirketleri hem ilimize hem ülkemize kimi zamanda dünya genelinde hizmetler sunması mümkün oluyor. Ki bu firmalardan biri de ihracat yapmaya başladı” dedi.