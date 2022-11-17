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SBTÜ'de öğrencilere TEKNOFEST anlatıldı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Havacılık ve Uzay Topluluğu tarafından TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali tanıtım etkinliği düzenlendi.


SBTÜ öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen etkinlikte TEKNOFEST hakkında genel bilgiler verildi.


SBTÜ'den yarışmaya katılan takımların da tanıtıldığı etkinlikte SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlileri Nurullah Özkan “Karma Sürü Robotlar”, Ümit Cihan “SBTÜ İHA Takımı”, Osman Veysel Özdemir “Savaşan İHA”, Necati Burhan Kızıloğlu ise “Orta İrtifa Roket” konularında sunum gerçekleştirdi.

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