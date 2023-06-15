SBTÜ'de yılsonu şenliği ve mezuniyet töreni düzenlendi

SBTÜ Fikir ve Sanat Topluluğu ile SBTÜ Spor ve Etkinlik Topluluğunun T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Farabi Gençlik Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği Yıl Sonu Şenliği, geçtiğimiz günlerde SBTÜ Kampüsünde gerçekleştirildi. Yıl Sonu Şenliği programı çerçevesinde düzenlenen mezuniyet töreninde, SBTÜ Yüksek Lisans Programlarından mezun olan 23 öğrenciye diploma verildi. Gelenekselleştirilerek her yıl düzenlenmesi planlanan SBTÜ Yıl Sonu Şenliğinin ilkine, çok sayıda öğrencinin yanı sıra akademik ve idari personel ile aileleri de katıldı. Şenlikte, öğrenciler ve diğer katılımcılar, geride bırakılan senenin yorgunluğunu atarak eğlendiler. Öte yandan “Doğadan Bir Kare” fotoğraf yarışmasında dereceye girenler oylamayla belirlendi. SBTÜ Yıl Sonu Şenliği programı çerçevesinde SBTÜ Fikir ve Sanat Topluluğu tarafından “Doğadan Bir Kare” Fotoğraf Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan fotoğraflardan dereceye girenler, SBTÜ öğrencileri ve personelinin online oylarıyla belirlendi. Gerçekleştirilen oylama sonucunda en çok oy alan Semih Dihye Baş'ın fotoğrafı 1'inci, Esra Kavalcı Yılmaz'ın fotoğrafı 2'inci ve Ayşe Nur Çayır'ın fotoğrafı ise 3'üncü olarak belirlendi. Dereceye girenlerin ödülleri, SBTÜ Yıl Sonu Şenliği programında Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul tarafından takdim edildi. SBTÜ Yüksek Lisans programlarından mezun olan 23 öğrenciye diploma verildi.

SBTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Savunma Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programından 16 ve Tarım Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tarım Bilimleri Yüksek Lisans Programından 7 olmak üzere toplam 23 öğrenci mezun olmaya hak kazandı. Yüksek Lisans Programlarından mezun olanların diplomaları, SBTÜ Yıl Sonu Şenliği programı çerçevesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Rektör Yardımcıları ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere takdim edildi.

“Hayatınızın en renkli yıllarını burada geçireceksiniz”

Ülkemizde yaşanan olağanüstü şartlar altında yoğun bir bahar dönemi geçirdiklerini ve uzaktan eğitim çerçevesinde bazı öğrencilerin üniversiteden uzak kaldığını belirten Rektör Kul, “Bizler Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak öğrencilerimizin daima evlerindeymişçesine rahat hissettikleri bir üniversite ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Yıl sonunda gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon sayesinde tüm Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ailesi olarak bir araya gelme fırsatı yakaladık. Bugün, geride bıraktığımız yıl boyunca yaşadığımız stres ve yorgunluğu atarak hep birlikte eğleneceğiz” dedi.

Özellikle lisans öğrencilerine seslenen Rektör Kul, “Hayatınızın en renkli yılları, burada geçireceğiniz dört, beş senelik bir eğitim süreciniz olacaktır. Eğitiminizi ihmal etmemek kaydıyla bu yıllarınızı dolu dolu geçirmenizi temenni ediyorum.” diyerek, öğrencileri için her türlü akademik ve sosyal desteği en üst düzeyde sağlamaya devam edeceklerini söyledi.