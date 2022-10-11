SCÜ akademisyenleri Dünya'da ilk yüzde 2'lik dilimde yer aldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) akademisyenleri Stanford Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya göre dünyada en çok atıf yapılan ilk yüzde 2'lik dilimde yer aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; Stanford Üniversitesinden (ABD) Prof. John P.A. Ioannidis tarafından yapılan çalışmayla makaleleri en fazla referans gösterilen yazarların listesi güncel olarak yayınlandı. Yayınlanan “Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators” isimli makaleye göre yapılan sıralamada 2022 verilerine göre SCÜ'den 6 akademisyen yer aldı. Sözü edilen 6 akademisyen, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Ulusoy, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Işık Yılmaz ve Prof. Dr. Uğur Ulusoy, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Kaya, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nail Altunay ve Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Tüzün listede yer aldı. Ioannidis ve ekibi tarafından yayımlanan çalışmada standart atıf göstergeleri temelinde dünyanın en iyi 200 bin 410 bilim insanını kapsayan (ilk yüzde 2) bir veri tabanına göre standart atıf göstergeleri, bilim insanlarının atıf sayıları, H-indeks değerleri, ortak yazarlıkları ve kariyer boyu etki faktörlerine bağlı olarak hesaplanmış ve bilim insanlarını 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sınıflandırılıyor.