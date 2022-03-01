SCÜ' de 28 Şubat unutulmadı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörlüğü tarafından “28 Şubat'ta Üniversiteli Olmak” konulu panel düzenlendi.

Sivas'ta SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen programa SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, il protokolü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Hilmi Ataseven, Rektör Danışmanları, dekanlar, müdürler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Panele katılan Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve dönemin SCÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ali Yılmaz, dönemin İlahiyat Fakülte Sekreteri Ahmet Özaydın ve dönemin İlahiyat Fakültesi öğrencileri Halime Balta ve Hacer Elmas'ın 28 Şubat döneminde yaşadıklarını paylaştılar. Rektör Prof. Dr. Yıldız panelistlere hediye ve teşekkür belgelerini verdi. Hediye takdim töreninin ardından panel sona erdi.

“İnşallah bir daha 28 Şubat ve benzeri kötü günler yaşanmaz”

Rektör Yıldız, konuşmasında 1995 yılında mezuniyet törenine alınmayan Hemşirelik öğrencilerinin görüntülerinin medya tarafından yayınladığını belirterek, “Bundan dolayı 2017 yılında o kardeşlerimizi davet edip Üniversitemizde ağırladık. 28 Şubat'ta yaşananların o günleri yaşayanlar aracılığıyla kayda geçmesi gerekiyor. 1000 yıl sürecek demişlerdi ama bugün biz 28 Şubat'ta yaşananları konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. İnşallah bir daha 28 Şubat ve benzeri kötü günler yaşanmaz.” dedi.