SCÜ' de kültürlerin etkileşimi konulu sunum yapıldı

SCÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan Öğretim Görevlisi Hamad Khan'ın yerel kıyafetleri ve kültürüne ait müzik dinletileriyle gerçekleştirdiği sunuma öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu'nda düzenlenen sunuma, SCÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu, SCÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bekir Zengin, akademisyenler, öğrenciler ve il merkezindeki çeşitli liselerden gelen öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bekir Zengin'in kültürlerin etkileşiminin önemine değinmesiyle başlayan sunum, Öğr. Gör. Khan'ın kendi kariyeriyle alakalı verdiği bilgilerle devam etti. Sonrasında Pakistan'ın coğrafi önemi, kuruluşu ve siyasi ilkleri hakkında bilgiler veren Khan, sunumu boyunca kendi hayatını da şekillendirdiğini belirttiği kültürlerarası etkileşimin önemine dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat süren sunum öğrencilerin büyük beğenisini kazandı. Sunumun sonunda Öğr. Gör. Khan'a Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu tarafından teşekkür belgesi verildi.