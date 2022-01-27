SCÜ, e-arşiv uygulamasını hayata geçirdi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama ile akademik kurumların adeta hafızası olan ve yasal çerçevede de saklanma zorunluluğu bulunan on binlerce belge tek tek taranarak veri tabanına işlendi. Böylece geçmişe dönük dosyalara erişim kolaylığı sağlanmış oldu.

“İdari hizmetlerde sürdürülebilir verimliliği sağlayacağız”

SHMYO Müdürü Prof. Dr. Serkan Akkoyun, yüksekokul arşivinin tek tek taranıp bir sistem dâhilinde kodlandığını belirterek, “Kuruluşundan bugüne dek, sektöre nitelikli ve donanımlı eleman kazandıran ve süreç içerisinde gerek akademik yapısı ile gerekse tercih edilme oranı ile sürekli yükselen bir grafiğimiz var. Yüksekokul arşivinin tek tek taranıp bir sistem dâhilinde kodlanması ve kayda alınması Toplam Kalite Standartları açısından da son derece değerli bir çalışmadır. Bu yöntemle, idari hizmetlerde sürdürülebilir verimliliği sağlamış olacağız” dedi.