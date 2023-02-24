SCÜ Eczacılık Fakültesi akredite oldu

SCÜ Eczacılık Fakültesi akreditasyon başvurusuna ilişkin değerlendirme, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından tamamlanarak Fakülte, 21 Şubat 2023'ten geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle akredite edildi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yaptığı açıklamada Eczacılık Fakültesinin özellikle son yıllarda yaptıkları çalışmaları beğenerek takip ettiklerini dile getirerek, Fakültenin akredite olmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Saraç ise akredite olmak için uzun zaman uğraşıp tüm gereklilikleri yerine getirdiklerini belirtti.