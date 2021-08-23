SCÜ Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavı yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi'nde özel yetenek sınavı yapıldı. Müzik Öğretmenliği birinci ve ikinci aşama sınavları Eğitim Fakültesi B binası Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Ekrem Zeki Ün dinleti salonunda, Resim-iş Öğretmenliği Sınavı merkezi öğrenci yemekhanesi salonlarında gerçekleştirildi. Müzik Öğretmenliği için 30, Resim-İş Öğretmenliği için 35 kişilik kontenjana çok sayıda başvuru olduğu gözlemlendi. Sınav, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında; maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak yapıldı.