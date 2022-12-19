SCÜ Giresun Üniversitesine örnek oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ki barınaklar ve mevcut koşullarıyla Giresun Üniversitesi'ne örnek oldu.

Gümüşhane Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencileri ve akademik personeli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Akif Sarı ve öğrenciler SCÜ Veterinerlik Fakültesi, Hayvan Hastanesi ve Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezerek bilgi aldılar.

“Oluşturacağımız alana örnek aldık”

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Akif Sarı, 2021 yılında Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne yaptıkları ziyarette barınakların yapısal özelliklerini ve mevcut koşullarını örnek aldıklarını belirterek, “Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencilerinin, uygulamalı derslerde sokak hayvanlarına yapılan müdahalelerden sonra rehabilitasyon merkezi olarak kullanabilecekleri bir alan gerekiyordu. Bizde 2021 yılında SCÜ Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gerçekleştirdiğimiz ziyarette köpek barınaklarının yapısal özelliklerini ve mevcut koşullarını inceleyerek oluşturacağımız alana örnek aldık ve merkezimizi oluşturduk” dedi.

Ziyaret hakkında konuşan Kangal Köpeği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nazlı Ercan, üniversitenin örnek alındığı için mutlu olduğunu belirterek, “gerçekleştirilen ziyaretten ötürü Öğr. Gör. Mehmet Akif Sarı ve öğrencilere teşekkür ederim, üniversitemizin yaptığı çalışmaların örnek olmasından ötürü mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.