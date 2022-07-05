SCÜ MEYOK Komisyonundan SUBÜ'ye ziyaret

Dr. Alim Yıldız'ın talimatı ile Eylül 2022 itibariyle meslek yüksekokullarının 3+1 Eğitim Modeli'ne geçiş sürecinin hızlandırılması amacıyla SCÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) bünyesinde oluşturulan 3+1 Eğitim Komisyonu, modelin başarı ile uygulanmaya başlandığı ilk üniversite olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini (SUBÜ) ziyaret etti.

MEYOK Koordinatör Yardımcısı ve Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nevcihan Gürsoy'un başkanlığında Sağlık Bilimleri alanından Doç. Dr. Funda Evcili, Sosyal Bilimler alanından Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yasin Yıldız ve Teknik Bilimler alanından Dr. Öğr. Üyesi Turan Kılınç'tan oluşan komisyon, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin 1. gününde Geyve Meslek Yüksekokulunda düzenlenen SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan'ın başkanlığında ve SUBÜ Meslek Yüksekokulu müdürlerinin oluşturduğu MEYOK toplantısına katılan komisyon, 2. gün MEYOK Eğitim Komisyonu ile temaslarda bulundu.

Komisyon, Sivas'a dönmelerinin akabinde Sakarya'daki izlenimleri paylaşmak üzere MEYOK seminerlerinde meslek yüksekokullarında görev yapan akademisyenlerle bir araya gelerek izlenimlerini aktardı.